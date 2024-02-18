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    • Haberler > Gündem > Marmara'da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp

    Marmara'da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Marmara&#039;da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp
    GEMİ, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Marmara Denizi’nde, İmralı adasının güneybatısında dört gün önce su alarak batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta dün kayıp altı mürettebattan birinin cesedine ulaşıldı. Diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev alıyor.

    Marmara'da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp

    EKİPLER YENİDEN DALIŞA GEÇTİ

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dün yaptığı iki dalışın ardından bugün tekrar bir dalış gerçekleştirdi.

    Marmara'da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp

    "GEMİDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

    Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi." dedi.

    Marmara'da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp

    Gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni dün yapılan dalışta bulundu. 

    BEŞ MÜRETTEBAT HÂLÂ KAYIP

    Kıyıdan 4 mil açıkta batan gemide kaybolan beş kişiyi arama kurtarma çalışmalarına, 700’den fazla kişi katıldı.

    Marmara'da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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