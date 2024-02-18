Marmara'da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Şubat 2024 10:05 - Güncelleme: 18 Şubat 2024 10:21 - Güncelleme:

GEMİ, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Marmara Denizi’nde, İmralı adasının güneybatısında dört gün önce su alarak batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta dün kayıp altı mürettebattan birinin cesedine ulaşıldı. Diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.