Marmara'da batan geminin enkazı aranıyor, 5 mürettebat hâlâ kayıp
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Marmara Denizi’nde, İmralı adasının güneybatısında dört gün önce su alarak batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta dün kayıp altı mürettebattan birinin cesedine ulaşıldı. Diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev alıyor.
EKİPLER YENİDEN DALIŞA GEÇTİ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dün yaptığı iki dalışın ardından bugün tekrar bir dalış gerçekleştirdi.
"GEMİDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi." dedi.
Gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni dün yapılan dalışta bulundu.
BEŞ MÜRETTEBAT HÂLÂ KAYIP
Kıyıdan 4 mil açıkta batan gemide kaybolan beş kişiyi arama kurtarma çalışmalarına, 700’den fazla kişi katıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı