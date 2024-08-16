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Marmara Depremi’nin 25. yılında konuştular! Yalova Gölcük'te enkazdan kurtarılan Tuna ailesi o anları anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

17 Ağustos Marmara Depremi’nde Yalova'da oturdukları bina yıkılarak enkaz altında kalan Tuna ailesi, yaşadıkları o anları anlattı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çökmesi sonucu 3. katta yaşayan Tuna ailesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nde enkaz altında kalmıştı. Aile kendi çabalarıyla enkazdan kurtulmuştu.

O anları anlatan Engin Tuna, 03.02’de çok şiddetli bir sarsıntı yaşandığını söyledi.

Marmara Depremi’nin 25. yılında konuştular! Yalova Gölcük'te enkazdan kurtarılan Tuna ailesi o anları anlattı - 1. Resim

İMAN GÜCÜYLE BETONU AYAĞIMIZLA KALDIRDIK

Sarsıntıda binanın yıkıldığını söyleyen Tuna, o sırada ağabey diye seslenen kardeşini ilk olarak evin içinden çıkardığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bizim bina 5 katlı bir binaydı, yandaki bina komple çökünce bizim bina yan yattı. O binanın yan yatmasıyla kardeşimi aşağıya attım. Rahmetli babamın, ‘oğlum Engin beni kurtar’ sesini duydum. O güçle çekyatı kaldırdım babamı çıkardım. Çıkarttıktan sonra gün ağırdı. Hava da sıcaktı. Baktım annemin feryadını duydum.

Marmara Depremi’nin 25. yılında konuştular! Yalova Gölcük'te enkazdan kurtarılan Tuna ailesi o anları anlattı - 2. Resim

Annem de salonda oturuyordu. Vitrin annemin üzerine devrilince binanın üstündeki beton çökünce üçgen şekilde arasında kalmış, bayılmış. Bayıldıktan sonra kendine gelince oradan ben feryadını duydum.

Marmara Depremi’nin 25. yılında konuştular! Yalova Gölcük'te enkazdan kurtarılan Tuna ailesi o anları anlattı - 3. Resim

Babam 'oğlum ne yapalım'dedi. Baba dedim sen panik yapma annemi biz kurtaracağız. Orada iman gücüyle betonu ayağımızı kriko gibi kullanarak kaldırdık ve annemizi oradan çektik.

Annemi çekince acil bir şekilde annemi hastaneye götürdük. Hayal meyal hatırlıyorum. Büyük ihtimal helikopterle gitti. Depremdeki insanların feryatları halen kulağımda. Annem depremde 4-5 saat sonra kurtardık” dedi.

Marmara Depremi’nin 25. yılında konuştular! Yalova Gölcük'te enkazdan kurtarılan Tuna ailesi o anları anlattı - 4. Resim

DEPREMİN 25. YILI AMA HÂLÂ DÜN GİBİ

Tuna, kendi oturdukları binada 2, yan binada ise 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Hayriye Tuna ise yaşadıklarını anlatmakta güçlük çekti.

Kızı Şükran Tuna ise eşi ile depremde bir akrabalarında misafirlikte olduklarını söyledi.

Marmara Depremi’nin 25. yılında konuştular! Yalova Gölcük'te enkazdan kurtarılan Tuna ailesi o anları anlattı - 5. Resim

Deprem sonrası dışarı çıkarak açık alanlara geçtiklerini dile getiren Tuna, ailesinin oturduğu binanın çöktüğünü gördüğünde büyük bir şok yaşadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Uzaktan baktım bina yok. Kendi kendime, ‘annemlerin ev nereye gitmiş?’ dedim. Eşim de yanımda. Deliler gibi koşuyorum. Kendimi bilmiyorum o anda şoka girmişim. Eşimin anlattıkları bunlar. Binanın önüne geldiğimde bizim bina, Ferah Apartmanı, beyaz köşk apartmanı, hepsi birbirinin üzerine düşmüş. Şaşkınlıkla orada ben anne, baba diye bağırmaya başladım. O an ne yaşadığımı bilmiyorum. Eşimin anlattıkları, ‘çok bağırıyordun. Şoka girmiştin. Sana 2 tokat attım’ dedi. Ondan sonra bir el arkamdan dokundu. Karşı apartmandan bir komşu. Amca bana, ‘Kızım bağırma, ağlama, annenler çıktı arka parktalar’ dedi bana. Parka gittim, insanları gördüm. Herkes bir yerde yatıyordu. Annem göçük altından çıkmış. Üzerini örtmüşler. Kardeşim üzerinde mont yaz gününde. Ne bulduysa giymişler. Babam ayakları yaralı. Onları orada gördüğümde o kadar çok sevindim ki. Baba kızım dedi, evde olsaydın belki seni kaybedecektim çünkü bina tamamen gitmiş benim odam tamamen çökmüştü. Orada ambulanslar, siren sesleri, helikopterler. İnsanları bağırmaları, feryatları. Bu anlatılmaz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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