Marmara'da son 21 yılın en düşüğü! Yağmurlar yüzde 92 azaldı

İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Güven Özdemir, yağışların azalmasının küresel iklim değişikliğine bağlı olduğunu ve barajlardaki su doluluk seviyesinin yüzde 65’in altına düştüğünü belirtti.

Marmara Bölgesi’nde, haziran yağışlarının 1991 ile 2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldığı tespit edildi. Bölgede haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak belirlendi. Bölgeye geçen yıl haziranda 42,6 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 3,4 milimetre yağış düştü. Böylece bölgedeki haziran yağışları, uzun yıllar ortalaması ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldı.

Hazirandaki yağışlarda Kırklareli hariç Marmara’nın tamamında yüzde 60’a varan azalma tespit edildi. Çanakkale’de yağışların haziranda yüzde 98 azaldığı belirlendi. Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova’da son 64 yılın, İstanbul’da ise son 21 yılın en düşük yağışları haziranda meydana geldi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye’de haziranda yağışların azaldığını söyledi. Bu ayda, yağışların en çok Marmara Bölgesi’nde azaldığını belirten Özdemir “Marmara Bölgesi haziranda yüksek basıncın etkisi altında kaldı. Bu durum küresel iklim değişikliğine de bağlı olarak yağışları düşürdü. Marmara’da haziranda yağışlar normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 azaldı” dedi.

TABLO ENDİŞE VERİCİ

Özdemir, temmuz ayında da yağışların az olduğuna dikkat çekerek bu durumun barajlardaki su doluluk seviyesini olumsuz etkilediğini, barajlardaki oranın yüzde 65’in altına düştüğünü, bunun için şimdiden tedbir almak gerektiğini vurguladı. Haziran ayında Marmara Bölgesi’ndeki bazı illerde yağışların oldukça azaldığının altını çizen Özdemir, bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti.