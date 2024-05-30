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Maskeli şahıslar Küçükçekmece'de kurşun yağdırdı! Güvercin besleyen kişi ağır yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece'de maskeli şahıslar güvercin besleyen kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, gvercin besleyen kişi ağır yaralandı.

Küçükçekmece’de boş arazide güvercin besleyen bir kişi, yüzü maskeli şahısların silahlı saldırısında ağır yaralandı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs cadde üzerinde boş arazinin yanında durdu.

Maskeli şahıslar Küçükçekmece'de kurşun yağdırdı! Güvercin besleyen kişi ağır yaralandı - 1. Resim

Araçtan inen şüpheliler, boş arazide güvercin besleyen İsmail G.’nin yanına geldi. Adama ellerindeki silahla defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden uzaklaştı.Maskeli şahıslar Küçükçekmece'de kurşun yağdırdı! Güvercin besleyen kişi ağır yaralandı - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail G. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maskeli şahıslar Küçükçekmece'de kurşun yağdırdı! Güvercin besleyen kişi ağır yaralandı - 3. Resim

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması ile ilgili çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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