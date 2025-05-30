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Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Maydonoz Döner&#039;e FETÖ operasyonu! 5 kişi tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun merkezli FETÖ soruşturmasında Maydanoz Döner ve Kral Döner işletmelerine operasyon düzenlenerek 24 kişi gözaltına alındı. MASAK raporlarıyla suç gelirleri tespit edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda paraya da el konuldu.

Samsun merkezli yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Türkiye genelinde şubeleri bulunan Maydonoz Döner ile aynı ortaklar tarafından kurulan Kral Döner’e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında ihraç asker, polis, öğretmen ve savcıların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş.’nin isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği Maydonoz Döner zincirinin resmi veya gayri resmi şube sahipleri, ortakları ve birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduklarının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 7 ay süren planlı çalışmada, Samsun’da faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve Kral Döner işletmeleri mercek altına alındı.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! 5 kişi tutuklandı - 1. Resim

7 İLÇE VE 2 BÜYÜKŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

“FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporlarında suç gelirlerine dair para hareketleri tespit edilen ve aralarında ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Samsun’un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile İstanbul ve Ankara’da Salı sabahı eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karta el konulurken; ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 TL ve 250 dolar ile suçla bağlantılı kayıtların bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5’i tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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