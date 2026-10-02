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MEB 81 ilde uyguladı: İklim eğitimi modeli Avrupa'ya örnek oldu

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MEB 81 ilde uyguladı: İklim eğitimi modeli Avrupa'ya örnek oldu
Başlık ResmiMEB 81 ilde uyguladı: İklim eğitimi modeli Avrupa'ya örnek oldu

Avrupa Komisyonu tarafından en iyi uygulama örneği seçilen “Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE,” Brüksel’de 22 Ekim’de yapılacak iklim eğitimi zirvesinde katılımcılara anlatılacak.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Millî Eğitim Bakanlığının 81 ilde yürüttüğü “Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE” etkinlikleri, Avrupa Komisyonu öncülüğündeki İklim İçin Eğitim Koalisyonu tarafından 150’yi aşkın başvuru arasından seçilen üç uygulamadan biri oldu.

“İklim Eylemi için Gençlik Liderliği ve Kuşaklararası Diyalog” teması kapsamında değerlendirilen projede; öğrencilerin iklim konusunda fikir üretmesi, karar alma süreçlerine katılması ve çevresindeki toplumu harekete geçirmesi öne çıkarıldı.

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Yenilikçilik, disiplinler arası yaklaşım, katılım, somut uygulama ve okul dışındaki toplumsal etki kriterlerinin dikkate alındığı değerlendirmede, projenin okul öncesinden liseye kadar geniş bir öğrenci kitlesine ulaşması etkili oldu.

Türkiye’de 81 ilde uygulanan iklim ve çevre eğitimi uygulaması, 22 Ekim’de Brüksel’de düzenlenecek İklim İçin Eğitim Günü’nde uluslararası katılımcılara sunulacak.

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacağı süreçte gerçekleştirilecek uluslararası sunumla, çocuk ve gençlerin iklim eylemine katılımını destekleyen eğitim uygulamalarının uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

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