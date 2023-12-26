MEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadı

26 Aralık 2023 17:17 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:25

Tartışma başlatan isimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı Köyü’nde yıkılıp tekrar yapılan Belenbaşı İlkokulu’na 12 Eylül döneminin komutanlarından Esat Oktay Yıldıran’ın ismi verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili inceleme yapıldığını belirten Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu kararı tasvip etmediğini açıkladı. MEB bu kapsamda İzmir Valiliği'ne bilgi verildiğini ifade etti.

MEB'den yapılan açıklama şunlar kaydedildi;

"KARARI TASVİP ETMİYORUZ"

İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır.

Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

"İZMİR VALİLİĞİ'NE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ"

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir.