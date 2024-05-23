MEB’in açtığı okul, MEB kararıyla kapanıyor... Veliler tepkili: İTÜ lisesi kapanmasın, bu yanlıştan dönün

“Çocuklarımızı ‘Meslek lisesi memleket meselesi’ diyerek bu okula gönderdik” diyen İTÜ MTAL öğrencilerinin velileri, okullarının kademeli olarak kapatılacak olmasına itiraz ederek yetkililere bu karardan ‘vazgeçin’ çağrısını yaptı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL), Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı yerleşkede olduğu gerekçesiyle kademeli olarak kapatılıyor. Resmî yazıyla okula bildirilen kararın gerekçesi olarak MEB, denizcilik alanında eğitim veren Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin köklü bir okul olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmasını gösterdi.

2019’DA MEB KURDU

Kapatılmasına karar verilen okul ise 2019’da dönemin Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İTÜ rektörünün katıldığı protokolle kurulmuştu. Eski Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de “İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci almıştı ve artık akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönelimlerinin ne kadar arttığını göstermişlerdi” diyerek liseyi övmüştü.

İTÜ MTAL cephesi kapatılma kararına tepkili... Velilerden Aysel Güzeldemirci “Sektörün ihtiyaç duyduğu eleman yetiştirmek ve aynı zamanda üniversite sınavında üstün başarı hedefi üzerine çıkılan bu yolu destekleyerek çocuğumu bu okula yazdırdım. Okul henüz mezun öğrenci bile vermeden 5. yılında kapatma kararı alındı. Okulun kapatılması sebebiyle çocuklarımız da son derece etkilendiler. Üniversite sınavına sayılı günler kala böyle bir kararın alınması çocuklarımızı son derece olumsuz etkiledi. Böyle bir okulun kapatılması Türkiye için kayıp olacağı düşüncesindeyiz” dedi.

'MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ'

Okul önünde toplanan bazı veliler de basın açıklaması yaptı. Aylin Kılıç, birçok Anadolu ve fen lisesini tercih edebilecekken çocuklarını “meslek lisesi memleket meselesi” düşüncesiyle bu okula gönderdiklerini söyledi. Kılıç “Bu çocukların bir elinde kalem, bir elinde tornavida, kafalarında ise çok büyük hayalleri var. Lütfen devam etsinler” ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZDEN RİCA EDİYORUZ

Öğrencilerin her yıl projeleriyle TEKNOFEST’e ve yurt dışı programlarına katıldığını kaydeden Asuman Yıldırım, okulun ilk mezunlarını vereceğini söyleyerek, kapatma kararından dönülmesi talebini dile getirdi. Sevgi Kaymaz, öğrencilerin okulda başarılı çalışmalara imza attığını, kızının ise bu okula yüzde 2’lik dilimle girdiğini ifade etti.

'BU YANLIŞ KARARDAN GERİ DÖNÜLSÜN'

Oya Hekimoğlu, çocuğunun çok yüksek bir puanla okulu tercih ettiğini vurgulayarak “İTÜ’nün, 100’ün üzerine projeye imza atmış, hedefi İTÜ olan çocukların arkasında olmasını istiyoruz. Devletimizden çok rica ediyoruz, bu yanlış karardan geri dönülsün” dedi.