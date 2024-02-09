Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşürülmesi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinde sürecin teamüllere uygun yürütüldüğünü belirterek, "Milletvekilliği düşürülmesi başka bir süreç, milletvekilinin düşmesi başka süreç. Bir fezlekenin gelmesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi. Burada kesinleşmiş mahkeme kararının sadece Meclis'te okutulması, daha doğrusu Meclis'in bilgilendirilmesi zaruri bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda okunarak kesinlik kazanmıştı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi tartışmaları da beraberinde getirirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuya ilişkin merak edilenler cevapladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SÜREÇ TEAMÜLLERE TAMAMEN UYGUN YÜRÜTÜLDÜ"

Teamüllere tamamıyla uygun bir uygulama yapılmıştır. Can Atalay'ın bu kararıyla ilgili süreçte öncelikle, birinci aşamada biz Meclis Başkanlığı olarak beklettik. Hem sürecin tamamlanması hem de ola ki, yeni bir hak ihlali kararı verilirse yerel mahkemenin uyma ihtimali dolayısıyla bir süre beklettik. Sonunda Anayasa'nın amir hükmü gereğince kesinleşmiş yargı hükmünün Meclis'te okunmasının zarureti var. Milletvekilliği düşürülmesi başka bir süreç, milletvekilinin düşmesi başka süreç. Bir fezlekenin gelmesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi. Burada kesinleşmiş mahkeme kararının sadece Meclis'te okutulması, daha doğrusu Meclis'in bilgilendirilmesi zaruri bir adımdır. Burada görüş farklılıkları var. Meclis Başkanı olarak şuna dikkat ettim, iki yargı kurumunda ihtilafta TBMM'nin taraf olmaması için böyle bir yol izlendi. Geçmiş dönemlerde de bu şekilde doğrudan mahkemenin, Yargıtay'ın kararıyla düşürüldüğü vakalar var. Burada Meclis'in teamüllerine uygun şekilde süreç işletilmiştir.

"KARARIN MECLİS'TE OKUTULMASIYLA TBMM'NİN SEYAHATİ ARASINDA BAĞLANTI YOKTUR"

TBMM Başkanlığı olarak yaptığımız bir sürü yurt dışı seyahat var. 'Yarın seyahate çıkıyorum' diyerek kendiliğinden oluşturulan süreç var. Aylar öncesinde hazırlanarak, tarih aralıkları belirlenerek titiz çalışma sonrası bu seyahatler belirleniyor. Gerçekten son derece haksız, mesnetsiz bir suçlamadır. Ne zaman TBMM'nin Bahreyn ziyareti aylar öncesi bellidir. Zaten nöbetçi Meclis Başkanvekili arkadaşımız kimse onu okutacaktır. Kararın Meclis'te okutulmasıyla TBMM'nin seyahati arasında bağlantı yoktur. Teamül, yazılı olmayan kurallardır. Yıllar içinde oluşmuş. Bunlardan birisi de Meclis Başkanı'nın hangi oturumlara başkanlık edeceğiz. TBMM'nin açılışında, bütçe görüşmelerinde ilk ve son gün başkanlık eder. 23 Nisan oturumlarına başkanlık eder, özel oturumlar olursa başkanlık eder. Zaten teamülde Meclis'in normal işleyişinde başkanlık etmesi sözkonusu değildir. Ama isterse her oturuma başkanlık edebilir. Her açıdan normal, teamüllere, usule uygun bir çalışma yürütülmüştür.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYATİ İHTİYAÇ VAR"

Anayasa Mahkemesi nasıl kara verecek? Süreç nasıl işleyecek? Yapılan başvuruları hangi zaman aralığında gündeme alacak? Bunları göreceğiz. Ben hep şunu söyledim; genellikle tekil olayların üzerinde yoğunlaşarak, o günkü aktüel tarafları üzerinden siyasi tartışma haline getirmeyi maalesef başarıyoruz. Can Atalay'ın kimliğini bir tarafa bırakarak konuşmak gerekirse. Hakikaten az görülür bir mesele ortaya çıktı. İki yargı kurumu açısından içtihat, görüş farklılıkları ortaya çıktı. Türkiye'de anayasa değişikliğine hayati ihtiyaç vardır. 12 Eylül Anayasası erkler arasındaki tanımları zaman zaman muğlak hale getirerek, bazı potansiyel tartışma alanları bünyesinde barındıran anayasa.