Meclis'te gündem yoğun! Genel Kurul Dışişleri Vakfı’nı görüşecek

TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te! Yaptırımlardan aylıklara kadar her şey değişecek

TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te! Yaptırımlardan aylıklara kadar her şey değişecek

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta gündem yoğun. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul, Dışişleri Teşkilatı Vakfının kurulmasına ilişkin yasa teklifi ile bazı uluslararası anlaşmalarla ilgili kanun tekliflerini ele alacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de Millî Savunma Komisyonunda ele alınması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dijital Mecralar Komisyonuna bilgi verecek. Ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu da cezaevleri ziyaret programlarını görüşecek.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinlemeye devam edecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, ulaştırma alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi. Hava meydanları, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük, seyrüsefer hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan teklifin, bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.