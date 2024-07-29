Meclis'te Sera Kadıgil'e protesto! Vekiller salonu terk etti, boşluğa konuştu
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Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Meclis görüşmelerinde tartışma yaşandı. AK Parti milletvekilleri, komisyon görüşmeleri sırasında kızını sahipsiz köpeklerin saldırısında kaybeden anne Derya Pınar'ın üzerine yürüyen TİP'li vekil Sera Kadıgil'i protesto ederek Genel Kurul'u terk etti.
Türkiye'de çok sayıda çocuk, yaşlı ve kadının ölümüne yahut yaralanmasına yol açan sahipsiz saldırgan sokak köpeklerine ilişkin yasa teklifi görüşmelerine protesto damga vurdu.
TBMM Genel Kurulunda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki gruplar adına yapılan konuşmalar tartışmalı geçti.
KONUŞACAKKEN VEKİLLER SALONU TERK ETTİ
TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Meclis oturumunda söz alınca, AK Parti vekilleri tarafından protesto edildi.
AK Parti'li vekiller, komisyon görüşmeleri sırasında Kadıgil'e tepki olarak Genel Kurul'u terk etti.
KIZI ÖLEN KADININ ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ
Kadıgil, kızı Mahra'yı saldırgan sokak köpeği saldırısında kaybeden Derya Pınar'ın üzerine yürümüş ve komisyon başkanı Vahit Kirişci'nin önüne dosya fırlatmıştı.
Meclis'te yaşanan gerilim ve protesto, Kadıgil'in bu tavru üzerine gelişti.
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