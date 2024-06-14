Memduh Paşa Yalısı'ndaki soygunda yeni detay! Bulgaristan ayrıntısı dikkat çekti

Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda Hollywood filmlerini aratmayan 130 milyon liralık soygunda soruşturma sürerken o gece kullanılan ve 4 farklı sahte plaka takılan aracın sırrı çözüldü.

9 Haziran gecesi Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirildi. Döviz ve ziynet eşyalarının yer aldığı 130 milyon liralık soyguna dair soruşturma devam ederken, şu ana kadar İstanbul ve Edirne'de yapılan operasyonda M.Ş, Y.B, A.A, B.Ç, A.K, S.Ç., B.K, R.K, D.Y. ve M.K. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olay sırasında diğer soyguncuları yalıya alan ve alarmları kapatarak etkisiz hale getiren güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat adlı 2 firari şüpheli ise her yerde aranıyor.

MAYISTA TÜRKİYE'YE SOKULMUŞ

Hollywood filmlerini aratmayan soyguna dair İstanbul polisinin çalışmaları devam ederken, soyguna ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Polis, ilk olarak soygunda kullanılan aracın izini sürdü. Onlarca güvenlik kamera görüntüsünü mercek altına alan polis ekipleri, soyguncuların olay yerine geldikleri ve sonrasında kaçış için kullandıkları güzergahları tek tek inceledi.

Yapılan incelemelerde yalı soyguncularının kullandığı aracın Bulgaristan'dan B.K, A.C.K, S.Ç. ve G.M. tarafından 2 Mayıs’ta Türkiye’ye sokulduğu tespit edildi. Olay gecesinde 4 farklı sahte plaka takılarak kullanıldığı tespit edilen araç, polis tarafından ortaya çıkarıldı.

5 KASADAN 4,5 MİLYON DOLAR

Gözaltında bulunan 10 şüpheliden 5'inin olayın asıl faili olduğu iddia edildi. Plan dahilinde güvenlik görevlisi diğer soyguncuları yalıya aldı, içeride bulunan 5 kasayı patlattılar. Söz konusu kasalarda bulunan 4,5 milyon dolar parayı alan soyguncular, olay gerçekleştirildikten sonra da Bulgaristan plakalı otomobille kayıplara karıştı.

Zanlılar kaçarken otomobile 4 farklı sahte plaka takarak polis takibinden sıyrılmayı hedeflerken, polis soyguna doğrudan katılan 4 şüphelinin kimlik bilgilerini güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Araç Pendik’te terk edilmiş halde bulundu.

İŞ YERİNDEN SERVET ÇIKTI

Faillerden A.A.'nın aynı ilçede sahibi olduğu kaporta dükkanında yakalanarak gözaltına alındığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda ise 692 bin dolar, 200 bin avro, 20 bin lira para ve 900 gram ziynet eşyası, kasa açmada kullanılan manyetik matkap, sahte plaka uyuşturucu, kripto para soğuk cüzdan ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler arasındaki B.Ç. de Fatih’te evinde saklanırken yakalandı. Yakalandığında üzerinden 4.400 dolar, yüzük ve 9 bin TL para çıktı. Plana sadık kalarak firar eden, ancak polisten daha fazla kaçamayan Y.B. ise Bahçelievler’de gözaltına alınırken, yakalandığında üzerinden bir şey çıkmadı.

İKİ KİŞİ EDİRNE'DE YAKALANDI

İl dışına kaçmayı başaran şüphelilerden B.K. ve A.C.K. ise Edirne’de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Soygun sonrasında kaçış için kullanılan aracın Türkiye’ye girişinde rol oynayan S.Ç. ile G.M.’nin arabayı İstanbul il sınırlarına getiren kişiler olduğu öğrenildi.

Söz konusu operasyonlarda 692 bin 200 dolar, 200 bin avro, 20 bin TL 900 gram ziynet eşyası, olayda kullanılan sahte plaka, matkap, kripto paralarda kullanılan soğuk cüzdan ve 3 cep telefonu incelemeye alındı.

Polis sorguları devam eden şüphelilerin her birinin kabarık suç kayıtları olduğu belirtildi.