Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a ağır sözler: CHP'nin ev kölesi oldu

Ankara'da katıldığı iftar programında açıklamalarda bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sert ifadeler kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da katıldığı bir iftar programında eski ittifak ortaklarından CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulundu.

"PAZARLIKLARIN EN ÇİRKİNİ ANKARA'DA OLDU"

Akşener, "Seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldığımızdan beri Antalya’daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. İstanbul’daki belediye meclis üyelerimiz CHP’den liste garantisiyle istifa ettirildi. Ama pazarlıkların en çirkini nerede oldu biliyor musunuz? Burada, Ankara’da oldu. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partimizden istifa ettirdiği il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi." dedi.

"CHP'NİN EV KÖLESİ..."

Vitesi yükselten Akşener şöyle devam etti: "Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırıyorum. Bundan daha 12 ay önce görmek isteyip de maalesef göremediğimiz bu cürrete, bu özgüvene, bu cesarete de ayrıca şaşırdım. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur."