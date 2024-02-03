Meral Akşener'i yıkan ölüm! Ablası hayatını kaybetti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti. Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da şu açıklamayı yaptı: "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun."