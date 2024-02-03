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    • Meral Akşener'i yıkan ölüm! Ablası hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meral Akşener&#039;i yıkan ölüm! Ablası hayatını kaybetti
    Meral Akşener, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti. Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır." dedi.

     

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

    CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

     

    Sosyal medyadan bir açıklama yapan Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

     

     

    İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da şu açıklamayı yaptı: "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meral Akşener
    Haberler > Gündem > Meral Akşener'i yıkan ölüm! Ablası hayatını kaybetti
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