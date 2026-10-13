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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu
Başlık ResmiMersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç 47 oy alarak başkanvekili seçildi.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, 1 Ekim’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen seçimlerde, CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç oldu.

47 OYLA KAZANDI

Toplam 79 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 6 üye seçime katılamadı. Kalan 73 üyenin katıldığı ilk tur oylamada Gülşah Yıldırım Genç 47 oy alırken, 24 oy boş çıktı. Bir oy geçersiz sayılırken, bir oy da Hamit Mert Avcı adına kullanıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu
Başlık ResmiMersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu

İlk turda başkanvekili seçilmek için gereken 53 oya ulaşılamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da Gülşah Yıldırım Genç 47 oy aldı. Bu turda 24 boş oy kullanılırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu
Başlık ResmiMersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu

Üçüncü tur oylamasında da 47 oy alan CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda 25 oy boş çıkarken, bir oy geçersiz sayıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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