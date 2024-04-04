Mersin Erdemli'de yeni belediye başkanını ikiz kardeşiyle karıştırıyorlar

Yerel seçimlerde Mersin'in Erdemli ilçesinden belediye başkanı seçilen MHP'li Mustafa Kara mazbatasını alarak göreve başladı. Kara'nın ikiz kardeşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hafta sonunda yapılan yerel seçimlerde Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Mustafa Kara, yüzde 42'den fazla oy alarak kazandı. Seçimin ardından Erdemli'nin yeni belediye başkanı Kara mazbatasını aldı.

Belediyeye gelen Kara, üç dönemdir görevini sürdüren partisinin belediye başkanı Mükerrem Tollu'dan görevi teslim aldı. Görevi devralan Başkan Kara'nın tek yumurta ikizi Ali Kara'yla benzerliği ise görenleri şaşırttı. Tebrik için gelen bazı vatandaşlar, zaman zaman başkanı ikizi ile karıştırdı. Vatandaşlar hem başkanla hem de ikizi ile fotoğraf çektirdi.

"BİR TANE DOĞAL DUBLÖRÜM, İKİZİM VAR"

90 gündür sahada olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Sahadaki teveccühü çok şükür sandığa yansıttık. Mazbatamızı aldık, inşallah 5 yıl Erdemli'mize hizmet edeceğiz. Tabii bu mazbatayı bütün Erdemli adına aldık. İnşallah 5 yılın sonunda bize oy veren vermeyen herkesi memnun edeceğiz. Allah'ın izniyle de memleketimize güzel hizmetler yapacağız" dedi.

İkiziyle ilgili de Başkan Kara, "Tek yumurta ikiziyiz. Tabii bir tane doğal dublörüm, ikizim var. Sağolsun kendisi de seçim sürecinde bana çok yardımcı oldu. Aşkla koşan yorulmaz derler. Biz de aşkla koştuk, hiçte zorlanmadık. Çok şükür zafere de ulaştık. Artık Erdemli'mize hizmet zamanı" ifadelerini kullandı.

"KARIŞTIRILMAYALIM DİYE TAKIM ELBİSE GİYMEDİM"

İkizine destek olan Ali Kara, Mustafa başkanın 5 yıl boyunca Erdemli'ye çok güzel hizmetler yapacağına inandıklarını söyledi. Kendisini de Mustafa başkan zannederek fotoğraf çektirenler olduğunu belirten Ali Kara, "Tek yumurta ikiziyiz. Seçim çalışması süresince karıştırılmayalım diye takım elbise giymedim. Günün anlam ve önemine dair bugün takım elbise giydim. Mustafa başkanımızın yolunu bahtını Allah açık etsin" diye konuştu.

"BAZEN BİZ BİLE KARIŞTIRIYORUZ"

Oğlunu ilk günde yalnız bırakmayan baba Duran Kara ise, "Oğlum Mustafa Kara belediye başkanımız yalnız oy verenlerin değil, bütün Erdemli'nin belediye başkanı olacak. İkiz evlat sahibi olmak Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir lütuf. Her ikisi de üniversite eğitimini İstanbul'da aldı. Bu ayrı bir duygu. Bazen biz bile karıştırıyoruz" dedi.