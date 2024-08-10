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Mersin'de 7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de evinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki çocuğun kafasına korkuluk demiri saplandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki kız çocuğunun dengesini kaybederek düşmesi sonucu çenesine korkuluk demiri saplandı.

Ok gibi saplanan demir korkuluğun acısıyla çığlıklar atan çocuğun yardımına koşan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mersin'de 7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı - 1. Resim

Yaralı çocuk olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kestiği demir ile birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'de 7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı - 2. Resim

Çocuğun ameliyata alınması amacıyla çene kısmından giren demir, doktor gözetiminde alt kısmından kesildi. Hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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