Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesine birçok itfaiye ekibi sevk edildi.

Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahale sürüyor.  Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkiinde orman yangını çıktı.

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor - 1. Resim

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan yangının yayılmaması için takviye ekiplerin de yola çıktığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
İsrail'e 40 füze ateşlendi! Hizbullah 2 askeri karargahı hedef aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'e 40 füze ateşlendi! Hizbullah 2 askeri karargahı hedef aldı - Gündem40 füze ateşlendi!Hamas yetkilisi Usame el-Hamdan'dan CNN'e soykırım ayarı! Canlı yayını terk etti - GündemCNN'e ayar verdi, canlı yayını terk etti!İstanbul Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti! - GündemMarmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!Tel Aviv ve Kahire sonrası Doha turu! Blinken Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Katar'da - GündemBlinken Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Katar'daFatih’te başıboş köpekler Ayhan Özçelik'i öldürmüştü! Hastane raporu vahşetin boyutunu ortaya çıkardı - GündemHastane raporu vahşetin boyutunu ortaya çıkardıGazze'de rehine kurtarma fiyaskosu! İsrail kendi vatandaşlarını zehirleyerek öldürdü - Gündemİsrail kendi vatandaşlarını zehirleyerek öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...