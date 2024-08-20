Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesine birçok itfaiye ekibi sevk edildi.

Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahale sürüyor. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkiinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan yangının yayılmaması için takviye ekiplerin de yola çıktığı bildirildi.