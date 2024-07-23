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Mersin'de kamyonet motosikletle çarpıştı, 2 çocuk canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza Haberi, Motosiklet Kazası, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in meydana gelen kazada kamyonetin motosiklete çarpması sonucu bir çocuk canından olmuştu. Kazada motosiklette bulunan çocuklardan biri ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, kahreden haber az önce geldi, o da vefat etti.

Kaza, 4 gün önce ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sanayinin karşısında meydana geldi.  Çevre yolundan ilçe merkezine doğru giden 17 yaşındaki Hasan Can Şahin idaresindeki motosiklet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen bölgede dönüş yapan A.V. yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Mert Şen yola fırlayınca karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederek ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kalbi duran motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Sürücü ile başka bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı yolcu Şen ise daha sonra Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü önceki gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Şen de doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Şen'in cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Öte yandan, kazada gözaltına alınan sürücü A.V.'nin adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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