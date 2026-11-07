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Mersin'de kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı! Seraların arasında gizleniyordu

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Mersin'de kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı! Seraların arasında gizleniyordu
Başlık ResmiMersin'de kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı! Seraların arasında gizleniyordu

Mersin'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, Özbekistan tarafından uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev yakalandı. Uzun süredir Mersin'de bulunduğu ve tarım alanlarında çalışarak gizlendiği belirlenen şüpheli, seraların bulunduğu bölgedeki bir eve düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

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Mersin'de uluslararası düzeyde aranan uyuşturucu suçları şüphelisine yönelik operasyon düzenlendi. Özbekistan makamlarınca kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin izini sürerek saklandığı adresi tespit etti.

TARIM ALANLARINDA ÇALIŞARAK GİZLENMİŞ

Edinilen bilgilere göre narkotik ekipleri, Özbekistan uyruklu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in Mersin'e geldiğini belirleyerek çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin uzun süredir kentte bulunduğu ve bölgedeki tarım alanlarında çalışarak kimliğini gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adresi belirledikten sonra operasyon için harekete geçti.

SERALARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE YAKALANDI

Narkotik polisinin düzenlediği baskında Khudayberdıev, seraların bulunduğu bölgedeki bir evde yakalandı.

Özbekistan makamlarınca uyuşturucu suçundan uluslararası düzeyde aranan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkındaki adli sürece ilişkin yeni karar henüz açıklanmadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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