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Mersin'de otomobil hayvan pazarına daldı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de otomobil hayvan pazarına daldı, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç havan pazarına daldı. Feci kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kaza merkez Yenişehir ilçesindeki Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde yaşandı. Yol üstüne ilerleyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayvan pazarına daldı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de otomobil hayvan pazarına daldı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

8 KİŞİ YARALANDI, 20 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU

Kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'de otomobil hayvan pazarına daldı, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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