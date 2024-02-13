Mersin'de yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı

Mersin'de düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama DEAŞ'lının Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığını ortaya çıkardı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE ÇALIŞIYORMUŞ

Açıklamada, "Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadesine yer verildi.