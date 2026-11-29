Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle arsa büyüklüklerinden konutların iç düzenine, balkonlardan otoparklara, bina girişlerinden engelli erişimine kadar yapılaşmaya ilişkin çok sayıda esas belirlendi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanlarda uygulanacak yapılaşma kurallarına ilişkin düzenleme, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

ARSALARA ASGARİ BÜYÜKLÜK ŞARTI

İmar planında farklı hükümler bulunmaması halinde yeni oluşturulacak parseller için yapıların kat sayısına ve kullanım amacına göre asgari genişlik şartları uygulanacak.

Bitişik nizamda dört kata kadar yapılaşmaya uygun parsellerin genişliği en az 6 metre, 10 ve daha fazla katlı yapılaşmaya uygun parsellerin genişliği ise en az 12 metre olacak.

Sanayi bölgelerinde parsel genişliği ve derinliği 30 metreden, akaryakıt istasyonlarında ise 40 metreden az olamayacak.

Konut dışı kentsel çalışma alanlarında parsel büyüklüğü en az 2 bin metrekare olacak.

Mersin'de yeni imar yönetmeliği yayımlandı! Konut ve iş yerlerinde kurallar belirlendi

Belirlenen parsel büyüklüğü şartlarını karşılamayan arsalara yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yönetmelikte otoparklar, açık havuzlar, balkonlar, sığınaklar, çocuk oyun alanları, ortak kullanım alanları ve güneş panellerinin hangi şartlarda emsal hesabının dışında tutulacağına ilişkin hükümlere de yer verildi.

KORİDOR GENİŞLİĞİ EN AZ 120 SANTİMETRE OLACAK

Alışveriş merkezlerinde ve 40'tan fazla bağımsız bölümü bulunan binalarda, belirlenen şartları karşılayan 50 metrekareye kadar ortak kullanım niteliğindeki kütüphane odaları da bu kapsamda değerlendirilecek.

Konutlarda hol ve koridor genişlikleri 1,20 metreden az olamayacak. Üç veya daha az odalı konutlarda banyo ile tuvalet aynı alanda düzenlenebilecek.

Konutların iç bölümleri ve koridorlarının engellilerin kullanımına uygun olması gerekecek.

Mersin'de yeni imar yönetmeliği yayımlandı! Konut ve iş yerlerinde kurallar belirlendi

BİNA GİRİŞLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK ŞARTI

Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine ilişkin standartlara uyulması zorunlu olacak. Rampalar, korkuluklar, merdivenler ve döşeme kaplamaları da erişilebilirlik şartlarına uygun şekilde düzenlenecek.

Konut binalarının zemin katlarında bulunan dükkân ve mağazaların girişleri yalnızca yol cephesinden yapılacak.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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