Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık” soruşturmasında şüpheli Ali Özbaran’ın adresinde yapılan aramaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aramalarda 257 bin 600 euro, 25 bin 120 dolar, 64 bin 100 sterlin, 4 kilogram külçe altın, çok sayıda ziynet altını, ruhsatsız tabanca ve ihale dokümanları ele geçirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlantılı işlemlere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın şüphelilerinden Ali Özbaran’ın ikametinde operasyon günü gerçekleştirilen aramada yüklü miktarda döviz, külçe ve ziynet altını ile silah ve ihale belgelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Mersin’de yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken arama: 4 kilo külçe altın ve yüklü döviz ele geçirildi

4 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında alınan bilgilere göre Ali Özbaran’ın ikametinde yapılan aramada 4 kilogram külçe altın bulundu.

Aramalarda ayrıca 116 tam Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın, 2 adet 1 gramlık altın ele geçirildiği belirtildi.

257 BİN 600 EURO VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ

Aramalarda altının yanı sıra yüksek miktarda yabancı para da bulundu.

Bilgi notuna göre Özbaran’ın ikametinde 257 bin 600 euro, 25 bin 120 dolar ve 64 bin 100 sterlin ele geçirildi.

Söz konusu para ve değerli madenlerin soruşturma dosyasındaki mali incelemeler kapsamında değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Mersin’de yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken arama: 4 kilo külçe altın ve yüklü döviz ele geçirildi

RUHSATSIZ TABANCA VE İHALE DOKÜMANLARI DA BULUNDU

Polis ekiplerinin aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 60 fişek de ele geçirildi.

Adres içerisinde bulunan ihale dokümanları da soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Ele geçirilen belgelerin belediye ihaleleri ve soruşturmadaki suçlamalarla bağlantısının bulunup bulunmadığı yapılacak incelemelerle belirlenecek.

ALİ ÖZBARAN SORUŞTURMADA ŞÜPHELİLER ARASINDAYDI

Ali Özbaran’ın adı daha önce Mersin’de yürütülen belediye soruşturmasında şüpheliler arasında yer almıştı.

Özbaran’ın Özbaran Enerji Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bağlantısıyla soruşturmaya dahil edildiği kamuoyuna yansıyan şüpheli listelerinde bulunuyordu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen önceki operasyonlarda belediye çalışanları ile farklı şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılığın soruşturması “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık” iddiaları kapsamında devam ediyor.

Ali Özbaran’ın adresinde ele geçirildiği bildirilen para, altın, silah ve ihale dokümanlarının dosyadaki iddialarla bağlantısının araştırılmasına yönelik adli ve mali incelemeler sürüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala