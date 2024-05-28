Mersin'deki korkunç kazada tutuklanan sürücü: Çok üzgünüm

Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Şoförün, "Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Mersin'de, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta feci bir kaza meydana gelmişti. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 39 kişi ise yaralanmıştı.

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler (45) de tedavisinin ardından Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ: ÜZGÜNÜM

İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Şoför Güler’in ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.