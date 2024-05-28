Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mersin'deki korkunç kazada tutuklanan sürücü: Çok üzgünüm

Mersin'deki korkunç kazada tutuklanan sürücü: Çok üzgünüm

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;deki korkunç kazada tutuklanan sürücü: Çok üzgünüm
Mersin, Kaza, Tutuklama, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Şoförün, "Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. 

Mersin'de, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta feci bir kaza meydana gelmişti. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 39 kişi ise yaralanmıştı. 

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler (45) de tedavisinin ardından Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ: ÜZGÜNÜM

İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Şoför Güler’in ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Efsane futbolcu Eric Cantona'dan Filistin tepkisi: Soykırım demeyen kimse kaldı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı - GündemErdoğan'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajıKadıköy'deki 'istek parça' cinayetinde mütalaa! Sanığın savunması ortaya çıktı - GündemKadıköy'deki 'istek parça' cinayetinde yeni gelişmeZeytin için çıktığı ağaçtan düştü, canından oldu - GündemZeytin için çıktığı ağaçtan düştü, canından olduOyun salonuna uzun namlulu saldırı! Vatandaşların açıklaması şoke etti - GündemOyun salonuna uzun namlulu saldırı! "Korkuyoruz"Zonguldak’ta kaza: Kamyonun altında kalarak can verdi - GündemZonguldak’ta kaza: Kamyonun altında kalarak can verdiİstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var - GündemTEM Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...