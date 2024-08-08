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Merve Ateş 6 Şubat felaketinin kayıplarındandı... 18 ay sonra gelen acı haber kahretti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Merve Ateş 6 Şubat felaketinin kayıplarındandı... 18 ay sonra gelen acı haber kahretti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da asrın felaketinde kaybolan 26 yaşındaki Merve Ateş'in cansız bedeni İskenderun'da mezarlıkta bulundu. 18 aydır kızlarını arayan aile yeniden DNA testi yapacaklarını açıklarken genç kadının isimsiz olarak depremin üç veya dördüncü günü emniyet güçleri tarafından gömüldüğü ortaya çıktı. 

6 Şubat felaketinin neden olduğu yıkım geçen zamana rağmen etkisini kaybettirmiyor. On binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, kentlerin enkaza döndüğü depremlerde yakınlarını kaybedenlerin mücadelesi ise durmaksızın sürüyor. 

Hatay'da da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden de bir daha haber alınamamıştı. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti.

Merve Ateş 6 Şubat felaketinde kaybolmuştu... Kahreden haber 18 ay sonra geldi - 1. Resim

ABLASI HER ŞEYİ YAPTI

Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı. Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için birçok platformda yer almış ve elinden geleni yapmıştı.

Merve Ateş 6 Şubat felaketinde kaybolmuştu... Kahreden haber 18 ay sonra geldi - 2. Resim

18 AYLIK MÜCADELE 

Genç kadından acı haber asrın felaketinin 18.ayında geldi. DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi.

Merve Ateş 6 Şubat felaketinde kaybolmuştu... Kahreden haber 18 ay sonra geldi - 3. Resim

Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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