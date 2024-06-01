Meteoroloji duyurdu, LGS'ye girecekler dikkat! Yarın sabah hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Rapora göre ülke genelinde parçalı ve yer yer az bulutlu havanın etkili olacağı beklenirken, Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gece saatlerinde yağış bekleniyor. Öte yandan 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'da LGS sınavına girecek öğrencileri yağış beklemiyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu değerlendirme raporu yayımlandı. Rapora göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

LGS'YE GİRECEKLER DİKKAT

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yarın sabah saatlerinde yurt genelinde parçalı ve yer yer az bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor. 2 Haziran pazar günü saat 10.00'da LGS sınavına girecek olan öğrencileri, son tahminlere göre yağışlı bir hava beklemiyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların Batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARIS

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C , 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C , 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C , 27°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C , 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C , 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C , 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C , 26°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C , 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C , 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C , 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C , 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C , 34°C

Az bulutlu ve açık