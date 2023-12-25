Meteoroloji il il uyardı! Kar ve sağanak kuvvetli geliyor (25 Aralık 2023 hava durumu)
Yeni haftanın ilk gününde doğu illerinde kar ve sağanak, batıda ise güneşli ve sisli bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin paylaştığı günün hava durumu tahminlerine göre Artvin, Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının yoğun olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk gününde hangi illerde sağanak ve kar beklendiği belli oldu. Yurdun özellikle Doğu bölgelerinde yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, sıcaklıkların ise Batı ve Orta Karadeniz'de yükseleceğini, diğer yerlerde değişiklik olmayacağını kaydetti. Bir kentte ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...
25 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, kent geneli için sarı kodlu uyarı verildi.
Hava sıcaklığı Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
25 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası
İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, kuzey ilçeleri kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu