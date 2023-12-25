25 Aralık 2023 09:11 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 09:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk gününde hangi illerde sağanak ve kar beklendiği belli oldu. Yurdun özellikle Doğu bölgelerinde yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, sıcaklıkların ise Batı ve Orta Karadeniz'de yükseleceğini, diğer yerlerde değişiklik olmayacağını kaydetti. Bir kentte ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...

25 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, kent geneli için sarı kodlu uyarı verildi.

Hava sıcaklığı Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



25 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, kuzey ilçeleri kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu