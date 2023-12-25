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    Meteoroloji il il uyardı! Kar ve sağanak kuvvetli geliyor (25 Aralık 2023 hava durumu)

    Yeni haftanın ilk gününde doğu illerinde kar ve sağanak, batıda ise güneşli ve sisli bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin paylaştığı günün hava durumu tahminlerine göre Artvin, Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının yoğun olması bekleniyor.

    Meteoroloji il il uyardı! Kar ve sağanak kuvvetli geliyor (25 Aralık 2023 hava durumu)
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk gününde hangi illerde sağanak ve kar beklendiği belli oldu. Yurdun özellikle Doğu bölgelerinde yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, sıcaklıkların ise Batı ve Orta Karadeniz'de yükseleceğini, diğer yerlerde değişiklik olmayacağını kaydetti. Bir kentte ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...

    25 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, kent geneli için sarı kodlu uyarı verildi.

    Hava sıcaklığı Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji il il uyardı! Kar ve sağanak kuvvetli geliyor (25 Aralık 2023 hava durumu)
    25 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

    İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Az bulutlu ve açık

    EDİRNE °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    MERSİN °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    ARTVİN °C, 5°C
    Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 15°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    ERZURUM °C, 2°C
    Çok bulutlu, kuzey ilçeleri kar yağışlı

    HAKKÂRİ °C, 4°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri kar yağışlı

    GAZİANTEP °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

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    Haberler > Gündem > Meteoroloji il il uyardı! Kar ve sağanak kuvvetli geliyor (25 Aralık 2023 hava durumu)
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