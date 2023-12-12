Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor (12 Aralık 2023 hava durumu)

12 Aralık 2023 09:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:14

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak ve kar beklenen illeri belli oldu. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar devam edecek, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. İşte detaylar...

12 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; İç Anadolu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde yağış hakim olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında devam edecek.



12 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı