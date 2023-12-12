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    Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor (12 Aralık 2023 hava durumu)

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor (12 Aralık 2023 hava durumu)
    Meteoroloji, Hava Durumu, Sağanak, Kar, Mgm

    Yurt genelinde bulutlu ve kapalı hava devam edecek, birçok kentte sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, günün hava durumu tahminini haritalı olarak paylaştı, vatandaşları uyardı.

    Meteoroloji 12 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak ve kar beklenen illeri belli oldu. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar devam edecek, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. İşte detaylar...

    12 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; İç Anadolu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde yağış hakim olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

    SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında devam edecek.

    Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor (12 Aralık 2023 hava durumu)
    12 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

    İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 8°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ADANA °C, 17°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MERSİN °C, 18°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 8°C
    Parçalı çok bulutlu

    BOLU °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    SAMSUN °C, 14°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    TRABZON °C, 16°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    ERZURUM °C, 6°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS °C, 6°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    VAN °C, 10°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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