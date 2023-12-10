Üç gündür yağıyor! Kar kalınlığı 50 santimi aştı

10 Aralık 2023 12:58 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 13:03

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Oldukça kurak geçen bahar ve yaz mevsimleri geride kaldı, sıcaklıkların iyice düşmesi ile yüksek bölgelerde kar yağışı başladı. Son olarak Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kartalkaya'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile birlikte bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, görevlilerin pistlerdeki son kontrolleri yapmasıyla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kartalkaya'da kayak sezonunun 15 Aralık'ta açılması planlanırken, rezervasyonlar alınmaya başladı.

ERCİYES'TE KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTI

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te de dün kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sağanak, Erciyes Kayak Merkezi'nde kara dönüştü. Tesislerin bulunduğu bölgede kar kalındığı 15 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altığına düştüğü Erciyes'te Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da kar yağışı aralıklarla devam etti.

TRAKYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dün yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı Trakya'yı da vurdu. Bir süredir yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkisini gösterdi. Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üstü, evlerin çatıları beyaza büründü. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.