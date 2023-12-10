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    Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meteoroloji&#039;den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor
    Meteoroloji, Hava Durumu, Kar, Sağanak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, kar ve sağanak beklenen iller belli oldu. Hafta genelinde yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise tarih vererek "Daha etkili soğuklar gelecek. Daha geniş alanda kar yağışları bekleniyor" dedi.

    Son günlerde yurdun büyük bölümünde görülen sağanak ve kar, bugün de etkisini sürdürecek. 10 Aralık 2023 hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu ve Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise kar daha geniş bölgelerde görülecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, paylaştığı harita ile bazı illeri gün gün uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

    10 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yağış bekleniyor.

    Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    SOĞUKLARA KISA BİR ARA, 15 ARALIK'A DİKKAT!

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kerem Ökten, önümüzdeki günlerin hava durumuna dair yaptığı değerlendirmede sıcaklıkların yükseleceğini açıkladı.

    Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarından itibaren havalar ısınmaya başlıyor. Yağışlar ara veriyor. 15 Aralık'a kadar aksiyon yok. 15 Aralık'tan itibaren daha etkili soğuklar gelecek. Daha geniş alanda kar yağışları bekleniyor..."

    BAZI İLLER İÇİN 'KAR' UYARISI

    Öte yandan haritalı hava durumu tahmin raporunda bazı iller için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte o iller:

    10 Aralık Pazar: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari
    11 Aralık Pazartesi: Bayburt
    12 Aralık Salı: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis
    13 Aralık Çarşamba: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis

    Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor
    10 Aralık 2023 Pazar MGM hava durumu tahmin haritası

    Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor
    11 Aralık 2023 Pazartesi MGM hava durumu tahmin haritası

    Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor
    12 Aralık 2023 Salı MGM hava durumu tahmin haritası

    Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor
    13 Aralık 2023 Çarşamba MGM hava durumu tahmin haritası

    Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor
    14 Aralık 2023 Perşembe MGM hava durumu tahmin haritası

    İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 9°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 11°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 10°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 13°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    ADANA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 8°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    KONYA °C, 8°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ERZURUM °C, 4°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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