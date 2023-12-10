Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor

10 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 09:28

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son günlerde yurdun büyük bölümünde görülen sağanak ve kar, bugün de etkisini sürdürecek. 10 Aralık 2023 hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu ve Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise kar daha geniş bölgelerde görülecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, paylaştığı harita ile bazı illeri gün gün uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

10 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yağış bekleniyor.

Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SOĞUKLARA KISA BİR ARA, 15 ARALIK'A DİKKAT!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kerem Ökten, önümüzdeki günlerin hava durumuna dair yaptığı değerlendirmede sıcaklıkların yükseleceğini açıkladı.

Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarından itibaren havalar ısınmaya başlıyor. Yağışlar ara veriyor. 15 Aralık'a kadar aksiyon yok. 15 Aralık'tan itibaren daha etkili soğuklar gelecek. Daha geniş alanda kar yağışları bekleniyor..."

BAZI İLLER İÇİN 'KAR' UYARISI Öte yandan haritalı hava durumu tahmin raporunda bazı iller için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte o iller: 10 Aralık Pazar: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari

11 Aralık Pazartesi: Bayburt

12 Aralık Salı: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis

13 Aralık Çarşamba: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis

10 Aralık 2023 Pazar MGM hava durumu tahmin haritası

11 Aralık 2023 Pazartesi MGM hava durumu tahmin haritası

12 Aralık 2023 Salı MGM hava durumu tahmin haritası

13 Aralık 2023 Çarşamba MGM hava durumu tahmin haritası

14 Aralık 2023 Perşembe MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı