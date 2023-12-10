Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Uzman isim tarih verdi: Daha etkili soğuklar geliyor
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, kar ve sağanak beklenen iller belli oldu. Hafta genelinde yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise tarih vererek "Daha etkili soğuklar gelecek. Daha geniş alanda kar yağışları bekleniyor" dedi.
Son günlerde yurdun büyük bölümünde görülen sağanak ve kar, bugün de etkisini sürdürecek. 10 Aralık 2023 hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu ve Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise kar daha geniş bölgelerde görülecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, paylaştığı harita ile bazı illeri gün gün uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...
10 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yağış bekleniyor.
Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SOĞUKLARA KISA BİR ARA, 15 ARALIK'A DİKKAT!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kerem Ökten, önümüzdeki günlerin hava durumuna dair yaptığı değerlendirmede sıcaklıkların yükseleceğini açıkladı.
Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarından itibaren havalar ısınmaya başlıyor. Yağışlar ara veriyor. 15 Aralık'a kadar aksiyon yok. 15 Aralık'tan itibaren daha etkili soğuklar gelecek. Daha geniş alanda kar yağışları bekleniyor..."
BAZI İLLER İÇİN 'KAR' UYARISI
Öte yandan haritalı hava durumu tahmin raporunda bazı iller için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte o iller:
10 Aralık Pazar: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari
11 Aralık Pazartesi: Bayburt
12 Aralık Salı: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis
13 Aralık Çarşamba: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis
10 Aralık 2023 Pazar MGM hava durumu tahmin haritası
11 Aralık 2023 Pazartesi MGM hava durumu tahmin haritası
12 Aralık 2023 Salı MGM hava durumu tahmin haritası
13 Aralık 2023 Çarşamba MGM hava durumu tahmin haritası
14 Aralık 2023 Perşembe MGM hava durumu tahmin haritası
İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı