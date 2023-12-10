Sakarya'da sağanak şiddetlendi, iş yerleri su altında kaldı

10 Aralık 2023 06:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 06:21

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde yağış etkili oluyor. Bu çerçevede yağış, Karasu ilçesi Darıçayırı’nda su taşkınlarına sebep oldu. Derenin taşması neticesinde mahallenin bazı sokakları adeta göle dönerken iş yerleri sular altında kaldı. Sokaklarda biriken sular sebebiyle bazı vatandaşlar ve araçlar ulaşımda zorluk yaşadı. SASKİ ekipleri bölgede yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE DE SELE TESLİM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı, Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan geçici köprü yıkıldı. İlçede etkili olana sağanak Aksu Deresi'nin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle Açma, Esen ve Yazıpınar mahallelerinde bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Gölyaka ve çevre ilçe belediyelerinden bölgeye gelen ekipler, vidanjörlerle su tahliye çalışması başlattı. İlçede tarım arazilerinin de taşkından zarar gördüğü öğrenildi. Diğer yandan, Aksu Deresi üzerine yapılan ve Değirmentepe köyüne ulaşım sağlayan geçici köprü sulara kapıldı. Elektrik direklerinin de zarar gördüğü köyde elektrik kesintileri yaşanıyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de köyün geçiş güzergahına emniyet şeridi çekerek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı.