Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, 'atkı ve bereleri hazırlayın' dedi! İstanbul'a kar geliyor

12 Aralık 2023 00:08 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 00:39

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de hava sıcaklıkları hızla düşerek mevsim normalleri seviyesine geldi. Aralık ayının başından beri etkisini sürdüren soğuk hava yurdun dört bir yanında hissedildi. İstanbullular ise kar bekliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabı üzerinden heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Ökten tarih de verdi, işte detaylar...

"ATKI VE BERELERİ HAZIRLAYIN"

X hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’a seslenen Kerem Ökten, hafta sonu Batı Karadeniz’de hava sıcaklıklarının çok düşeceğine dikkat çekti. İstanbul’da yer yer kar yağma ihtimali bulunduğunu öne süren Ökten, 'atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın diyerek' vatandaşlara uyarıda bulundu.

TÜRKİYE’YE KAR GELİYOR

Türkiye geneli için de değerlendirmede bulunan Kerem Ökten, “Artık bir çok güncelleme Türkiye geneline kar yağışları veriyor. Bu akşam da güzel bir güncelleme oldu diyebilirim. Şu anda modeller sistemi çözmeye çalışıyor çünkü Stratosfer'deki gelişmeler modelleri şaşırtıyor. Yakında kar müjdesini vereceğim...” dedi.

METEROLOJİ SON TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin hariç) Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı 13 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)