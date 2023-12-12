Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, 'atkı ve bereleri hazırlayın' dedi! İstanbul'a kar geliyor
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
Yurt genelinde dondurucu soğuk etkili bir şekilde devam ediyor. Kuvvetli soğuk Megakent'i de etkisi altına aldı. İstanbullular 'kar ne zaman yağacak?' diye beklerken heyecanlandıran bir açıklama geldi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten 'atkı, bere ve eldivenlerinizi hazırlayın' dedi, işte detaylar...
Türkiye'de hava sıcaklıkları hızla düşerek mevsim normalleri seviyesine geldi. Aralık ayının başından beri etkisini sürdüren soğuk hava yurdun dört bir yanında hissedildi. İstanbullular ise kar bekliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabı üzerinden heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Ökten tarih de verdi, işte detaylar...
"ATKI VE BERELERİ HAZIRLAYIN"
X hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’a seslenen Kerem Ökten, hafta sonu Batı Karadeniz’de hava sıcaklıklarının çok düşeceğine dikkat çekti. İstanbul’da yer yer kar yağma ihtimali bulunduğunu öne süren Ökten, 'atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın diyerek' vatandaşlara uyarıda bulundu.
TÜRKİYE’YE KAR GELİYOR
Türkiye geneli için de değerlendirmede bulunan Kerem Ökten, “Artık bir çok güncelleme Türkiye geneline kar yağışları veriyor. Bu akşam da güzel bir güncelleme oldu diyebilirim. Şu anda modeller sistemi çözmeye çalışıyor çünkü Stratosfer'deki gelişmeler modelleri şaşırtıyor. Yakında kar müjdesini vereceğim...” dedi.
METEROLOJİ SON TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin hariç) Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 11
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı 13 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)