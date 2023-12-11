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    • Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 3 kente 'sarı' uyarı! Uzman isim 'alan genişleyecek' dedi, kar yağışı için tarih verdi

    Meteoroloji'den 3 kente 'sarı' uyarı! Uzman isim 'alan genişleyecek' dedi, kar yağışı için tarih verdi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Meteoroloji, Hava Durumu, Sağanak, Kar Yağışı

    Meteoroloji 11 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak ve kar beklenen illeri belli oldu. Yurt genelinde hafta boyunca sürmesi beklenen yağışlar yer yer şiddetini artıracak, sıcaklıklar cumadan itibaren düşmeye başlayacak. Üç kentte ise sarı uyarı verildi, uzman isim cuma gününü işaret etti. İşte günün hava durumuna dair son tahminler ve günün tahmin haritası...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın ilk gününde kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısında bulundu, sarı kod alan iller belli oldu. Marmara ve Ege kıyıları hariç yurdun büyük bölümünde sağanak, Doğu Anadolu'da kar bekleniyor. Sıcaklıklar güneyde mevsim normalleri üzerine çıkacak, Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı paylaşımla gün vererek hem Marmara'ya sağanak hem de yurt geneline kar uyarısında bulundu.

    11 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin hariç), Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla kıyıları ve Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu puslu, yer yer sisli olacak. Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    3 KENTE SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak beklenen 3 kentte sarı kodlu uyarı verdi, bu illerde yaşayanları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

    Sarı kodlu uyarı alan iller şöyle: Antalya, Mersin ve Muğla.

    MARMARA'YA YAĞMUR CUMA GÜNÜ

    Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Pazartesi, Muğla'nın kıyı ilçeleri (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Antalya-Mersin arası, akşam Güneydoğu Anadolu yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı. Gece Doğu Anadolu kar yağışlı. Marmara'ya yağmur cuma günü" dedi.

    Perşembe günü lodos etkisiyle sıcaklıkların 5-6 derece artacağını belirten Şen, "Pazar günü hava değişiyor. Sıcaklıklar azalacak, kar yağışı alanını genişletecek. İstanbul-İzmir'de yağış yok, 12 -14C. Ankara akşam yağmurlu 11 Antalya gündüz kuvvetli yağmurlu 15C" ifadelerini kullandı.

    Meteoroloji'den 3 kente 'sarı' uyarı! Uzman isim 'alan genişleyecek' dedi, kar yağışı için tarih verdi
    11 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL °C, 12°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EDİRNE °C, 11°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 14°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    ADANA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C, 10°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    KONYA °C, 9°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 16°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    ERZURUM °C, 5°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

    KARS °C, 6°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

    MALATYA °C, 9°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    GAZİANTEP °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı

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