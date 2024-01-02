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    Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 02.01.2024 hava durumu raporunu yayımladı. Hava tahmin kurumu aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da olduğu 47 ile sağanak yağış uyarısı yaptı, sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. İşte il il hava durumu tahmini 02.01.2024...

    Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, meteoroloji

    Kış aylarını mevsim normallerinin üzerinde yaşayan Türkiye, yeni yıla kar yağışı başta olmak üzere sağanak yağışlar ile başlıyor. Uzmanlar İstanbul'da 10 gün içinde kar yağışı yaşanabileceğini belirtiyor. Kar yağışından önce ise İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye sağanak yağışların etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak 2024 tarihili hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 47 ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

    YAĞIŞLAR BU GECEDEN İTİBAREN KUVVETLİ OLACAK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesini bekleyen hava tahmin kurumu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiyor.

    Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024

    Meteoroloji özellikle Antalya'ya dikkat çekiyor. Hava tahmin kurumu, yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını açıkladı.

    SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT! 

    Meteoroloji Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

    Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024

    İSTANBUL'DA ÖNCE PUS SONRA SAĞANAK

    Meteoroloji bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi yaşanacağını da vurguladı. Ancak öğleden sonra yağış etkisini gösterecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 02 Ocak 2024 hava durumu tahmini şu şekilde:

    MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in güney ilçeleri ile yarın (Salı) zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024

    EDİRNE HAVA DURUMU: 6°C13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL HAVA DURUMU: 11°C15°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ HAVA DURUMU: 8°C13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ HAVA DURUMU: 11°C19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR HAVA DURUMU: 2°C12°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DENİZLİ HAVA DURUMU: 8°C15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR HAVA DURUMU: 11°C17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    MANİSA HAVA DURUMU: 7°C15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024

    AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    ADANA HAVA DURUMU: 11°C19°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA HAVA DURUMU: 13°C19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY HAVA DURUMU: 9°C16°C

    Parçalı, yarın (Salı) zamanla çok bulutlu

    MERSİN HAVA DURUMU: 13°C18°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024

    İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    ANKARA HAVA DURUMU: 3°C11°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

    ESKİŞEHİR HAVA DURUMU: 2°C13°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

    KONYA HAVA DURUMU: 4°C15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    YOZGAT HAVA DURUMU: 0°C9°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

    Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024

    BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    BOLU HAVA DURUMU: 3°C11°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) aralıklı yağmurlu

    DÜZCE HAVA DURUMU: 6°C17°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) aralıklı yağmurlu

    KASTAMONU HAVA DURUMU: -1°C10°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

    ZONGULDAK HAVA DURUMU: 11°C16°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (salı) aralıklı yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) Orta Karadeniz bölümünün hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    AMASYA HAVA DURUMU: 3°C11°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SAMSUN HAVA DURUMU: 11°C17°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TOKAT HAVA DURUMU: 3°C11°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON HAVA DURUMU: 9°C16°C

    Parçalı, yarın (Salı) zamanla çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    ERZURUM HAVA DURUMU: -8°C6°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS HAVA DURUMU: -8°C6°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA HAVA DURUMU: -2°C3°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN HAVA DURUMU: -4°C7°C

    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR HAVA DURUMU: -1°C8°C

    Az bulutlu

    GAZİANTEP HAVA DURUMU: 2°C13°C

    Az bulutlu

    MARDİN HAVA DURUMU: 5°C10°C

    Az bulutlu

    SİİRT HAVA DURUMU: 1°C11°C

    Az bulutlu

    DENİZLERDE HAVA

    Fırtına beklenmiyor.

    KARADENİZ

    Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, yarın(Salı) öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    MARMARA

    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    EGE

    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    AKDENİZ

    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, yarın(Salı) sabah saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, yarın(Salı) öğle saatlerinden sonra güneyi güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    VAN GÖLÜ

    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, meteoroloji
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    Haberler > Gündem > Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya... Kuvvetli sağanak geliyor, sel ve taşkınlara dikkat! İl il hava durumu tahmini 02.01.2024
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