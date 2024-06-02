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Meteoroloji son tahminlerini paylaştı: Türkiye yağışa veda ediyor, sıcaklıklar artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji son tahminlerini paylaştı: Türkiye yağışa veda ediyor, sıcaklıklar artıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye yağışlı hava etkisinden çıkıyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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