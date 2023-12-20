Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar geliyor

20 Aralık 2023 09:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 09:13

Ülke genelinde sıcaklıklar düşüyor, önce sağanak ardından kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son dakika uyarısına göre bugün sağanak beklenen iller belli oldu. 5 günlük raporu yayımlayan MGM, sıcaklıkların hissediliir bir şekilde düşeceğini ifade etti. İşte günün hava durumu tahmini...

20 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkake il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

YARIN KAR GELİYOR

Yarından itibaren hava sıcaklıkları azalmaya başlayacak. Balkanlar üzerinden gelecek olan yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 15 derece azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına inmesi bekleniyor.

Karadeniz üzerinden pazar günü gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle de Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere, kuzey ve iç bölgelerin tamamı kar yağışının etkisine girecek.



20-24 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritaları

İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 11°C

Az bulutl

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu