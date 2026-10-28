Meteoroloji’nin turuncu kodla uyardığı Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde sağanak sonrası su baskınları yaşandı. Dereler taştı, kayalar koptu, araçlar mahsur kaldı. İşte Muğla’da sağanak sonrası görüntüler…

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Meteoroloji’nin turuncu kodlu uyarı yaptığı Muğla’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra çiftçilere ait seralar da sular altında kaldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Tarımsal üretimin yapıldığı seralarda da su baskınları yaşanırken, çiftçiler zarar gördü.

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Muğla’yı sağanak vurdu: Dereler taştı, kayalar koptu, araçlar mahsur kaldı

Öte yandan sağanak yağış, trafikte de aksamalara neden oldu. İlçe genelindeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda araçların biriken suların içerisinden güçlükle geçtiği görüldü.

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Muğla’yı sağanak vurdu: Dereler taştı, kayalar koptu, araçlar mahsur kaldı

3 ARAÇ MAHSUR KALDI

Marmaris'te yüksek kesimlerden gelen çamurlu suların denize ulaşması nedeniyle kıyı bölgelerinde deniz kahverengiye döndü. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Konacık Mahallesi'nde Bodrum-Turgutreis kara yolunda su birikintilerine neden oldu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, 3 araç mahsur kaldı. Atatürk Bulvarı'nda da yağışın ardından su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suda kalırken, vatandaşlar ve basın mensupları mahsur kalan sürücülere yardım etti.

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Muğla’yı sağanak vurdu: Dereler taştı, kayalar koptu, araçlar mahsur kaldı

DAĞLARDAN KAYA PARÇALARI KOPTU

Marmaris-Datça ve Menteşe kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçaları, Karayolları ve Marmaris Bölge Trafik ekiplerince temizlendi.

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Muğla’yı sağanak vurdu: Dereler taştı, kayalar koptu, araçlar mahsur kaldı

DALAMAN’DA DERE TAŞTI

Dalaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Dersakan Deresi taştı. Bölgede yollar ile tarım arazileri taşkın suyunun altında kaldı. Şerefler Mahallesi’ne giden yol ise sel nedeniyle kolluk kuvvetlerince bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Muğla’yı sağanak vurdu: Dereler taştı, kayalar koptu, araçlar mahsur kaldı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bölgede Mandalinci, bölgede geçmiş larda da benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Muğla’yı sağanak vurdu: Dereler taştı, kayalar koptu, araçlar mahsur kaldı

METEOROLOJİ TURUNCU KOD VERMİŞTİ

Öte yandan dün Meteoroloji Muğla için "turuncu", İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 il için ise "sarı" kodlu uyarı vermişti. Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Ula, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği ifade edilmişti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Muğla Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıMuğla

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