Meteoroloji 19 il için alarm verdi! Muğla'ya turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim Çarşamba günü beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 19 il için uyarı yayımladı. Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye dahil 9 ilçesinde çok kuvvetli yağış beklendiği için turuncu kodlu uyarı verilirken, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

Özetle Kaydet a- | +A

Meteorolojiden yarın Muğla için "turuncu", İzmir ve Antalya'nın da içinde olduğu 18 il için ise "sarı" kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı meteorolojik uyarı haritasına göre, "turuncu" kodlu uyarı verilen Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Ula, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 19 il için alarm verdi! Muğlaya turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı

18 İL İÇİN SARI UYARI

Ayrıca Adıyaman, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya, Mardin, Tunceli, Batman, Antalya, Bingöl, Denizli, Elazığ, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olacak yağış sebebiyle de "sarı" kodlu uyarı verildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala