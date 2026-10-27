İstanbul'da sağanak kabusu! Şile'de yollar göle döndü, 3 kardeş evde mahsur kaldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, Şile’de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dere taştı, cadde ve sokaklar göle dönerken bazı evleri su bastı. Ahmetli köyünde ise yaşlı 3 kardeş, biri yatalak olduğu öğrenilen aile bireyiyle birlikte su basan evlerinde mahsur kaldı. Şile’de selin boyutu havadan görüntülere yansıdı.

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, Şile’de günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Taşan Yeniköy Deresi çevresindeki yolları kullanılamaz hale getirirken, Ahmetli köyünde yaşayan yaşlı 3 kardeş, su basan evlerinde mahsur kaldı. İlçede kaydedilen yağış miktarı metrekareye 83,9 kilograma ulaşırken, selin etkileri havadan görüntülendi.

Şile'de göle dönen yollar havadan görüntülendi

ŞİLE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şile’de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yolların tamamen su altında kaldığı ilçede, yağışın ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Bazı evlerin bahçelerini de su basarken, suyla dolan yollarda çöp konteynerleri ve çeşitli atıklar sürüklendi.

Su seviyesinin yükseldiği noktalardan birinde, otomobili neredeyse tavanına kadar suya gömülen bir kişi, araçtan çıkıp otomobilin üzerine çıkarak kurtulmaya çalıştı.

Sağanak yağışların ardından Şile'de birçok noktayı su basarken, adeta göle dönen yollar havadan görüntülendi.

YENİKÖY DERESİ TAŞTI, BİNA SU ALTINDA KALDI

Şiddetli sağanak nedeniyle Üsküdar Caddesi'nden geçen Yeniköy Deresi taştı. Taşkın sonucu cadde su altında kalırken, bölgedeki bir binanın bahçe duvarı devrildi. Binanın bahçesi ve giriş katı da suyla doldu.

Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı

İSTANBUL'DA EN FAZLA YAĞIŞ ŞİLE'YE DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) raporuna göre, sabah saatlerinden itibaren yapılan ölçümlerde İstanbul'da en fazla yağış Şile'nin Darlık Mahallesi'nde kaydedildi. Metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram olarak ölçüldü.

Darlık Mahallesi'ni metrekareye 36,3 kilogramla Kartal Aydos Dağı, 33,5 kilogramla Beykoz Anadolu Feneri, 33,2 kilogramla Kilyos, 30,4 kilogramla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 29,9 kilogramla Çekmeköy Ömerli izledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde ise metrekareye 26,8 kilogram yağış düştü.

İstanbulda sağanak kabusu! Şilede yollar göle döndü, 3 kardeş evde mahsur kaldı

Kent genelinde kuzeyden fırtına şeklinde esen rüzgarla birlikte hava sıcaklığı 12 dereceye kadar geriledi. Boğaz çevresinde etkili olan yağışın, Avrupa Yakası genelinde kuvvetlenerek saat 13.00'e kadar sürmesi, ardından hafifleyerek etkisini kaybetmesi beklendi. Hava sıcaklığının gün içinde 14 derece civarında, gelecek 7 gün boyunca ise 13 ila 16 derece aralığında seyretmesi tahmin edildi.

İstanbulda sağanak kabusu! Şilede yollar göle döndü, 3 kardeş evde mahsur kaldı

EKİPLER SAHADA

İstanbul genelinde fırtına ve sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İBB, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 8 bin 623 personel ve 2 bin 394 araç ve iş makinesiyle sahada görev yapıldığını bildirdi.

İtfaiye, İSKİ, Yol Yapım Bakım ve Onarım, İSTAÇ, Zabıta, Park ve Bahçeler ile ulaşım birimlerinin de aralarında bulunduğu ekipler, kent genelinden gelen ihbarlara müdahale ediyor.

İstanbulda sağanak kabusu! Şilede yollar göle döndü, 3 kardeş evde mahsur kaldı

ŞİLE'DE 3 KARDEŞ EVDE MAHSUR KALDI

Şile'nin Ahmetli köyünde yaşayan 3 yaşlı kardeşin bulunduğu tek katlı evi ve bahçesini de su bastı. Evde mahsur kalan kardeşlerden birinin yatalak olduğu öğrenildi.

Evde mahsur kalan Emine Beykoz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Hava yağdı, Allah'ın yağmuru yapacak bir şey yok. 3 kişi evde duruyoruz, yoldan geçenlerden belediyeyi aramasını istedim.”

İstanbulda sağanak kabusu! Şilede yollar göle döndü, 3 kardeş evde mahsur kaldı

Yaşlı kardeşlerin akrabası Arzu Aydın da evin durumuna ilişkin, “Ablamız çok mağdur, kendi evime bakmaya buraya geldim. Burayı görünce yenge nasılsın evde su var mı dedim. Kimse bir şey yapmadı dedi. İçerde hasta yatalak var” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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