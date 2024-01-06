Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 6 Ocak 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen iller belli oldu. Değerlendirmelere göre Marmara'nın batı kesiminin ve Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlardan peş peşe gelen "İstanbul'a kar geliyor" uyarıları sonrası gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Pazartesi günü sıcaklıklar düşecek, haritada kar göründü. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu planı yapanlar "6 Ocak 2024 hava durumu tahminleri"ni merak ederken, iki bölge için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi. İşte günün hava durumu tahminlerine dair detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (6 OCAK 2024 HAVA DURUMU)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden; yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA İLK SİSTEME DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan Kerem Ökten ise, yaptığı yeni açıklamada İstanbul'da beklenen kar yağışına değindi. Ökten, "İstanbul olarak bizim, öncelikle odaklanmamız gereken sistem, Pazartesi gecesi, Salı ve Çarşamba günlerindeki yer yer görsel, yer yer örtülük kardır. Önce bu sistemin tadını çıkarmalıyız" dedi.
Meteoroloji'nin paylaştığı 5 günlük tahmin haritasında ise ani sıcaklık düşüşü ve kar beklentisi dikkat çekti.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AĞRI °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi