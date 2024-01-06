Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

6 Ocak 2024 09:47 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:31

Uzmanlardan peş peşe gelen "İstanbul'a kar geliyor" uyarıları sonrası gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Pazartesi günü sıcaklıklar düşecek, haritada kar göründü. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu planı yapanlar "6 Ocak 2024 hava durumu tahminleri"ni merak ederken, iki bölge için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi. İşte günün hava durumu tahminlerine dair detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (6 OCAK 2024 HAVA DURUMU)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden; yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA İLK SİSTEME DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan Kerem Ökten ise, yaptığı yeni açıklamada İstanbul'da beklenen kar yağışına değindi. Ökten, "İstanbul olarak bizim, öncelikle odaklanmamız gereken sistem, Pazartesi gecesi, Salı ve Çarşamba günlerindeki yer yer görsel, yer yer örtülük kardır. Önce bu sistemin tadını çıkarmalıyız" dedi.

Meteoroloji'nin paylaştığı 5 günlük tahmin haritasında ise ani sıcaklık düşüşü ve kar beklentisi dikkat çekti.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AĞRI °C, 0°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu