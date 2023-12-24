24 Aralık 2023 09:46 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 09:46

Haftanın son gününde yurt genelinde nasıl bir hava hakim olacak merak edilirken, pazar planı yapmak isteyenlerin merak ettiği raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı. Yeni yıla sayılı günler kala yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili olacak. Karla karışık yağmur ve fırtınanın özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması beklenirken, 21 kentte ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte günün tahminlerine dair detaylar...

24 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) esecek.

21 KENTE SARI KODLU UYARI

Haftanın son gününde fırtına, kar ve sağanak beklenen iller belli olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 21 kent için 'sarı kodlu uyarı' verdi. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına, kuvvetli kar yağışına ve fırtınaya karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce.



24 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı