Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve yıldırım yaşanabilir

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. Ordu, Giresun, Rize ve Artvin ve Antalya başta olmak üzere bazı illerde kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu konusunda uyarı yapıldı. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Ankara’nın kuzey çevreleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Isparta'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde, Antalya'nın iç kesimleri ve Isparta'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam batısı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 20°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C , 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 24°C , 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C , 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C , 35°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) Batı Akdeniz iç kesimlerinin doğusunda görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C , 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C , 32°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın iç kesimlerinin doğusunda görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 24°C , 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C , 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın doğu çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya ve Karaman ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C , 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C , 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam doğusu yer yer çok bulutlu

KONYA 18°C , 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 13°C , 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C , 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C , 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 22°C , 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C , 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C , 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 19°C , 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C , 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C , 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C , 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C , 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C , 33°C

Parçalı bulutlu

VAN 13°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C , 36°C

Az bulutlu ve açık