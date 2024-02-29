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    • Haberler > Gündem > Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, göz gözü görmeyecek! İşte son tahminler...

    Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, göz gözü görmeyecek! İşte son tahminler...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji&#039;den yeni uyarı geldi, göz gözü görmeyecek! İşte son tahminler...

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Şubat Perşembe günü için son tahminlerini paylaştı. Raporda sis ve pus uyarısı yer aldı, İstanbul da dahil birçok ilde göz gözü görmeyecek. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekildi. Bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Şubat ayının son gününde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Yurt genelinde bugün havanın nasıl olacağı merak konusu, meteoroloji İstanbul dahil birçok il için sis ve pus uyarısında bulundu. 

    Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, göz gözü görmeyecek! İşte son tahminler... - 1. Resim

    Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

     

    HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

    Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

    İŞTE 29 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE 6°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 7°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 6°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 8°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ 10°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 11°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 6°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

    ADANA 7°C, 23°C
    Az bulutlu

    ANTALYA 11°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 5°C, 18°C
    Az bulutlu

    MERSİN 11°C, 21°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    ANKARA 4°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 3°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 3°C, 16°C
    Az bulutlu

    SİVAS 0°C, 13°C
    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    BOLU 3°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 7°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP 7°C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 7°C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AMASYA 2°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 5°C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT 2°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 6°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM -10°C, 7°C
    Az bulutlu

    KARS -12°C, 8°C
    Az bulutlu

    MALATYA -1°C, 17°C
    Az bulutlu

    VAN -9°C, 5°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR -3°C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 2°C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 0°C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 5°C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    Meteoroloji'den kritik uyarı, göz gözü görmeyecek! - 2. Resim

    Meteoroloji'den kritik uyarı, göz gözü görmeyecek! - 3. Resim

    Meteoroloji'den kritik uyarı, göz gözü görmeyecek! - 4. Resim

    Meteoroloji'den kritik uyarı, göz gözü görmeyecek! - 5. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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