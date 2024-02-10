Metroda ortalığı birbirine kattı! Önce küfretti sonra vatandaşlara saldırdı

Bursa’da alkollü bir şekilde metroya binen kadın, vagon içinde vatandaşlara küfretti. Kadın kendisini kendisini kayda alan genç kıza da saldırırken o anlar saniye saniye kameralar yansıdı.

Dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Sibel Ç. isimli kadın Paşaçiftliği Metrosuna alkolün etkisinde bindi. Vagonda bulunan yolcularla sözlü tartışma yaşayan kadın, bir süre sonra kendisini video kaydına alan E.E.’ye (18) saldırdı. Saldırgandan kendini korumaya çalışan E.E., vagondan dışarı çıktı. Arkasında gelen saldırgan, E.E.nin telefonuna ve kendisine saldırdı. Kavgayı, güvenlik görevlisi güçlükle ayırırken, E.E., Sibel Ç.’den şikayetçi oldu.

"HERKESE KÜFREDİYORDU"

O anları kamera kaydına alan E.E., emniyette verdiği ifadesinde, “Kadın alkollüydü, ve metrodaki herkese küfür ediyordu. Ben de rahatsız oldum ve video kaydına almaya başladım. Kayda aldığımı fark edince, bana saldırdı. Kendimi vagondan dışarı attım, o da arkamdan geldi. Olayların büyüyeceğini anladığım için telefonumdan kaydı tekrar açtım, ve bana hakaret ederek saldırdı. Sonrasında aşağı indik ve kadın kaçtı. Arkasından ben de gittim kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı. Bir sonraki durağa kadar koştu” dedi.

Saldırganın karakolda kimliği tespit edildi

SABIKASI VARMIŞ

Karakolda ekiplere çektiği videoları gösteren E.E., saldırgandan şikayetçi olacağını belirtti. Durum üzerine ekipler, bu kişinin Sibel Ç. olduğunu belirledi. Öte yandan, Sibel Ç.’nin bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.





