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    Metruk evde asılı bulunan kız öğrenciler hakkında Bakanlık'tan ilk açıklama

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Muş’un Varto ilçesindeki metruk bir binada asılı bulunan 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı.

    Metruk evde asılı bulunan kız öğrenciler hakkında Bakanlık&#039;tan ilk açıklama
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muş’un Varto ilçesindeki Varto Atatürk Ortaokulu’nda iki kız öğrencinin intiharı nedeniyle karne günü buruk geçti.

    SIRALARI BOŞ KALDI

    Öğrencilerin karneleri sabahın erken saatlerinde sesiz sedasız verilirken 8/A sınıfına giden her iki öğrencinin hem sınıfı hem de sıraları boş kaldı.

    CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

    Varto ilçesindeki metruk bir binada asılı halde bulunan ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğunun cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. P.A.’nın cenazesi yapılan otopsinin ardından Varto mezarlığında defnedilirken, Z.T.’nin cenazesi ise Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı İsa köyünde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    "ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

    P.A.’nın cenazesine katılan ve acılarının büyük olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın, “Elim bir olay yaşadık Cumhuriyet savcımız olayın sebebinin ne olduğunu araştırıyor. Şu an acımız çok büyük, söylenecek bir sözümüz de yok. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

    BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

    Olayla ilgili soruşturma devam ederken konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

    Bakanlık açıklamasında "Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sosyal inceleme ivedilikle başlatılmıştır. Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır” denildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    VartoKız ÖğrencilerBakanlık
    Haberler > Gündem > Metruk evde asılı bulunan kız öğrenciler hakkında Bakanlık'tan ilk açıklama
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