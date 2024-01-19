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    Varto'da iki çocuğun cansız bedeni metruk binada asılı halde bulundu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Muş’un Varto ilçesinde 14 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun cansız bedenleri, metruk bir binada boyunlarından asılı bir halde bulundu. Kahreden olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Varto&#039;da iki çocuğun cansız bedeni metruk binada asılı halde bulundu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muş'un Varto ilçesinden kahreden bir haber geldi.

    İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre,ilçeye bağlı Kültür Mahallesi’nde ikamet eden ve Atatürk Ortaokuluna giden P.A. (14) ve Z.T. (14) isimli 2 kız çocuğu metruk bir binada boyunlarından asılı bir şekilde ölü bulundu.

    BABA EKİPLERE HABER VERDİ

    Tüyler ürperten olayı ilk farkeden P.A.'nın babası oldu. Ardından Varto Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Varto Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde yapılan incelemelerin ardından her 2 kız çocuğunun cenazeleri Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Varto Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından P.A. ve Z.T.’nin cansız bedeni otopsi için Muş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Varto'da iki çocuğun cansız bedeni metruk binada asılı halde bulundu

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Büyük yankı uyandıran olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MuşVartoÖğrenci
    Haberler > Gündem > Varto'da iki çocuğun cansız bedeni metruk binada asılı halde bulundu
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