Mezarlık dönüşü feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da seyir halindeyken başka bir araçla çarpışan otomobil savrularak bariyerlere saplandı. Feci kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

Feci kaza Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki otomobil ile Şahin Çelik idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi savrulan araç bariyerle saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Şahin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, anne Elif Çelik ise kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MEZARLIK ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Öte yandan, hayatını kaybeden Şahin Çelik ve annesi Elif Çelik ise Berat Kandili dolayısıyla mezarlığa yakınlarına dua etmek için gittiği ve Polatlı'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.