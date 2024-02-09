MHP 55 yaşında! Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da yıldönümü kutlama töreninde açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "55 yılda ilkelerimizden ödün vermedik. Tuzaklar kuruldu, çizgimizden yine sapmadık" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde önemli mesajlar verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugünkü heyecanımıza ortak olan vatandaşlarımızı, sadece kulağını değil kalbini de bize çevirmiş bütün kardeşlerimizi selamlıyorum. Gazze'de Gazne'ye, Bakü'den Bişkek'e, Kerkük'ten Kırım'a, Kıbrıs'tan Kudüs'e, Türk ve İslam değerlerinin yaşatıldığı her yere selamlarımı gönderiyorum.

"EZELDEN EVELE COŞKUN NEHİRLER GİBİ AKIYORUZ"

Bugün MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Nice başarılara, yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız, 55 yıllık birikimle siyasi olgunluğa vasıl olduk. Zamanlar üstü mirasa her zaman bağlı kaldık. İlk günkü kararlılıkla 55 yıllık maziyi kucaklayıp ezelden evele coşkun nehirler gibi akıyoruz.

"LİDER ÜLKE TÜRKİYE OLACAK"

Sabrettik, sebat ettik; çıktığımız seferde desteği milletten zaferi Allah'tan diledik. Her yılı bir asra bedel 55 senede ilkelerimizden, vatan sevgimizden ödün vermedik. Milli ve manevi değerleri esas aldık.

Devir artık Türk devridir. Türk devri adaletin, huzurun, refahın, huzurun yakın gelecekteki sivrilen adresidir. Türkiye küresel güç olacak. Ümitler Türk dünyası ekseninde yerleşecek. Yeni hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye olacak. Geleceğin gücü Türkiye'dir.

Oyun içinde oyun kuranlara göz açtırmadık. Halkımız ne diyorsa onu yaptık. Nerede bir zulüm varsa, tarafımızı ve tercihimizi insanlıktan yana belirledik."

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