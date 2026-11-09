MHP lideri Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Cumhuriyet vurgusu dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün fikirlerinin çağın gerçekleriyle geliştirilmesi ve Cumhuriyet mirasına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Atatürk'ü rahmet, minnet ve hürmetle andığını belirten Bahçeli, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Atatürk'ü anmanın yanı sıra onu doğru anlamanın da önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK'Ü ANLAMANIN EN SAĞLIKLI YOLU...”

Türk milletinin Atatürk'ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini faaliyetlerinin merkezine koyması gerektiğini belirten Bahçeli, Atatürk'ü anlamanın siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri doğru kavramaktan geçtiğini ifade etti.

Bahçeli, Türkiye'nin jeopolitik konumunun tarihsel tecrübeler ışığında değerlendirilmesi ve bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirilerek stratejik bir güce dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Atatürk'ün cephede kazandığı zaferlerin yanı sıra Cumhuriyet döneminde gerçekleştirdiği inkılaplarla büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Benim en büyük eserim Cumhuriyettir” sözünü hatırlattı.

Bahçeli, Atatürk'ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözlerine de yer vererek, gelecek kuşakların bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatması gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri anan Bahçeli, “Hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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